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ВОЗ: В бедных странах заканчиваются вакцины

ВОЗ: В бедных странах заканчиваются вакцины Переданные неразвитым странам в рамках программы COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) вакцины почти на исходе. Эти страны не смогут продолжить процесс вакцинации населения.
Здоровье
24 июня 2021 г. 05:53
ВОЗ: В бедных странах заканчиваются вакцины

Переданные неразвитым странам в рамках программы COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) вакцины почти на исходе. Эти страны не смогут продолжить процесс вакцинации населения.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил помощник главы ВОЗ Брюс Эйлворд.

По его словам, COVAX была запущена с целью обеспечить справедливое распределение вакцин среди всех стран мира, в рамках программы 131 страна получила 90 млн доз, однако этих объемов недостаточно для борьбы с пандемией - переданные неразвитым странам препараты уже на исходе.

Подобная ситуация, по словам Эйлворда, наблюдается в более чем 40 странах. Такие страны, как Уганда, Зимбабве, Бангладеш, Тринидад и Табаго, уже сообщили о том, что у них закончились вакцины.

Число стран, где вакцины находятся на исходе, может возрасти, предупредил Эйлворд.

Представитель ВОЗ призвал международное сообщество приложить усилия для решения данной проблемы.

Вакцинный кризис в неразвитых странах вынуждает развитые страны оказывать гуманитарную помощь в этом вопросе.

Президент США Джо Байден накануне отметил, что Соединенные Штаты планируют оказать нуждающимся странам гуманитарную помощь в объеме более 55 млн доз вакцин, около 41 млн из которых будут переданы в рамках программы COVAX.

Страны G7 13 июня заявили о намерении передать нуждающимся странам 870 млн доз вакцин.

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Версия на азербайджанском языке ÜST bəzi ölkələrdə peyvəndlərin qurtarması barədə xəbərdarlıq etdi

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