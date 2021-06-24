ВОЗ: В бедных странах заканчиваются вакцины

Переданные неразвитым странам в рамках программы COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) вакцины почти на исходе. Эти страны не смогут продолжить процесс вакцинации населения.

Переданные неразвитым странам в рамках программы COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) вакцины почти на исходе. Эти страны не смогут продолжить процесс вакцинации населения.

Как передает Report со ссылкой на BBC , об этом заявил помощник главы ВОЗ Брюс Эйлворд.

По его словам, COVAX была запущена с целью обеспечить справедливое распределение вакцин среди всех стран мира, в рамках программы 131 страна получила 90 млн доз, однако этих объемов недостаточно для борьбы с пандемией - переданные неразвитым странам препараты уже на исходе.

Подобная ситуация, по словам Эйлворда, наблюдается в более чем 40 странах. Такие страны, как Уганда, Зимбабве, Бангладеш, Тринидад и Табаго, уже сообщили о том, что у них закончились вакцины.

Число стран, где вакцины находятся на исходе, может возрасти, предупредил Эйлворд.

Представитель ВОЗ призвал международное сообщество приложить усилия для решения данной проблемы.

Вакцинный кризис в неразвитых странах вынуждает развитые страны оказывать гуманитарную помощь в этом вопросе.

Президент США Джо Байден накануне отметил, что Соединенные Штаты планируют оказать нуждающимся странам гуманитарную помощь в объеме более 55 млн доз вакцин, около 41 млн из которых будут переданы в рамках программы COVAX.

Страны G7 13 июня заявили о намерении передать нуждающимся странам 870 млн доз вакцин.