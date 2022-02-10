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ВОЗ: В Африке пройдена острая фаза пандемии

ВОЗ: В Африке пройдена острая фаза пандемии Страны Африки переходят к фазе контроля над пандемией коронавируса, острая фаза которой пройдена.
Здоровье
10 февраля 2022 г. 21:00
ВОЗ: В Африке пройдена острая фаза пандемии

Страны Африки переходят к фазе контроля над пандемией коронавируса, острая фаза которой пройдена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти.

"Хотя в долгосрочной перспективе COVID-19 будет сопровождать континент, однако уже появился свет в конце туннеля, - отметила она в ходе брифинга, который транслировался на сайте ВОЗ. - В текущем году мы можем положить конец острой фазе пандемии и вернуть контроль над ситуацией. Африка движется от пандемии коронавируса к ситуации, когда присутствие COVID-19 будет управляться имеющимися средствами".

Моэти подчеркнула, что главным инструментом в борьбе с COVID-19 является вакцинация. "За последние два года мы в Африке стали более умело и быстрее реагировать на каждый новый всплеск коронавируса, - отметила она. - Мы пережили пик шторма, хотя это обошлось континенту очень дорого - унесено 242 тыс. жизней, нанесен огромный ущерб нашей экономике". Глава представительства ВОЗ в Африке сообщила, что в африканских странах необходимо поддерживать производство вакцин, терапевтических и диагностических средств.

По данным ВОЗ, коронавирусом в Африке были инфицированы с начала пандемии более 11 млн человек.

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