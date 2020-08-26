ВОЗ: В Африке полностью искоренен полиомиелит

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что полиомиелит полностью искоренен в Африке.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что полиомиелит полностью искоренен в Африке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказала министр здравоохранения и народонаселения Республики Конго Жаклин-Лидия Миколо.

Министр председательствует на проходящей в столице республики, городе Браззавиль, 70-й сессии регионального комитета ВОЗ по Африке, которая велась в формате видеоконференции. В ней приняли участие министры здравоохранения 47 африканских государств.

Решение о том, что во всех странах Африки полностью искоренен тип 1 дикого полиовируса, последний из сохранившихся в мире естественный возбудитель полиомиелита, было принято независимой Африканской региональной комиссией по сертификации. Соответствующий сертификат был передан ВОЗ.

В начале лета 2020 года члены комиссии завершили проверку последних четырех стран континента - Нигерии, Камеруна, Центральноафриканской Республики (ЦАР) и Южного Судана, где в предыдущие годы отмечались заболевания полиомиелитом.

Ученые провели тщательные исследования и пришли к выводу, что ни в одном из этих государств нет дикого полиовируса, а системы здравоохранения данных стран выполняют все необходимые профилактические работы, в том числе по вакцинированию детей.

Полиомиелит - острое инфекционное заболевание, которое вызывает полиовирус. Болезнь поражает центральную нервную систему, наблюдается возникновение парезов и параличей. Полиомиелит может заканчиваться смертью больного.

Вирус полиомиелита распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, через зараженную пищу и воду. Наиболее уязвимы к полиомиелиту дети в возрасте до пяти лет. Болезнь неизлечима, но ее распространение можно предотвратить путем вакцинации. Вакцину от него вводят несколько раз, она защищает человека на протяжении всей его жизни.