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ВОЗ: В 56 странах смертность от COVID-19 выросла более чем на 10%

ВОЗ: В 56 странах смертность от COVID-19 выросла более чем на 10% Пятьдесят шесть стран мира информировали на минувшей неделе Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) более чем о 10-процентном росте смертности от COVID-19.
Здоровье
4 ноября 2021 г. 20:55
ВОЗ: В 56 странах смертность от COVID-19 выросла более чем на 10%

Пятьдесят шесть стран мира информировали на минувшей неделе Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) более чем о 10-процентном росте смертности от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На прошлой неделе 56 стран из всех регионов сообщили о росте числа смертей от COVID-19 более чем на 10%", - отметил он.

В ВОЗ поступили сообщения более чем о 5 млн летальных исходов, однако "реальное число выше", подчеркнул Гебрейесус.

"Мы теряем каждую неделю более 50 тыс. наших сестер и братьев", - сказал он.

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