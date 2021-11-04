ВОЗ: В 56 странах смертность от COVID-19 выросла более чем на 10%

Пятьдесят шесть стран мира информировали на минувшей неделе Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) более чем о 10-процентном росте смертности от COVID-19.

Пятьдесят шесть стран мира информировали на минувшей неделе Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) более чем о 10-процентном росте смертности от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На прошлой неделе 56 стран из всех регионов сообщили о росте числа смертей от COVID-19 более чем на 10%", - отметил он.

В ВОЗ поступили сообщения более чем о 5 млн летальных исходов, однако "реальное число выше", подчеркнул Гебрейесус.

"Мы теряем каждую неделю более 50 тыс. наших сестер и братьев", - сказал он.