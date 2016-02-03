ВОЗ: В 32 странах с 2015 года зафиксированы случаи распространения вируса Зика

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Случаи локальной передачи вируса Зика были зафиксированы с 2015 года в 32 странах, причем 26 из них расположены в Западном полушарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В список включены следующие государства и территории Западного полушария: Барбадос, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Виргинские острова США, Доминиканская Республика, Гаити, Гайяна, Французская Гвиана, Гваделупа, Гватемала, Гондурас, Колумбия, Коста-Рика, Кюрасао, Мартиника, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Пуэрто-Рико, Сальвадор, Сен-Мартен, Суринам, Эквадор и Ямайка.

В Юго-Восточной Азии передача вируса Зики была отмечена с 2015 года на Мальдивах, в Африке - в Кабо-Верде, в Западно-Тихоокеанском регионе - в Вануату, Фиджи, Самоа и Соломоновых островах.

ВОЗ объявила 1 февраля нынешнюю вспышку лихорадки Зика в Западном полушарии угрозой для мирового здравоохранения. В организации подчеркивают, что имеются "серьезные подозрения о наличии связи между инфекцией Зика во время беременности и микроцефалией (у детей), хотя научно они пока и не подтверждены".

