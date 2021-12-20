ВОЗ: В 2021 году более 3,3 млн человек умерли от COVID-19

Более 3,3 млн человек умерли от коронавируса с начала 2021 года.

Более 3,3 млн человек умерли от коронавируса с начала 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Более 3,3 млн человек умерли от COVID-19 в этом году. Это больше смертей, чем было зарегистрировано в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза, взятых вместе, - сказал он. - COVID-19 уносит еженедельно около 50 тыс. жизней".

По словам гендиректора, эти данные не учитывают "смерти, о которых не поступают сообщения", а также "миллионы смертей вследствие сбоев в работе служб здравоохранения" из-за пандемии.