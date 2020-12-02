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ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок

ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок Маски рекомендовано постоянно носить во всех общественных местах, включая вузы и школы
Здоровье
2 декабря 2020 г. 16:39
ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах. Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Как объяснила М. Харрис, в местах без достаточной вентиляции обязательно необходимо носить защитные маски, независимо от того, возможно ли там соблюдать социальную дистанцию, или нет.
Маски рекомендовано постоянно носить во всех общественных местах, включая вузы и школы.

Даже если помещения хорошо проветриваются, но соблюдать там социальную дистанцию хотя бы в один метр невозможно, то необходимо надевать средства индивидуальной защиты.

Это правило распространяется и на открытые пространства: если на улице невозможно соблюдать дистанцию с другими прохожими, также следует носить маску.

Харрис подчеркнула, что новое ужесточение правил стало одним из самых серьезных за время пандемии.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVİD-19).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

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Версия на английском языке WHO recommends wearing masks indoors
Версия на азербайджанском языке ÜST maska ​​taxma qaydalarını sərtləşdirdi

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