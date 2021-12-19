ВОЗ уверен в победе над пандемией

Пандемия рано или поздно превратится в эндемию по примеру вируса гриппа, однако пока рано об этом говорить.

Пандемия рано или поздно превратится в эндемию по примеру вируса гриппа, однако пока рано об этом говорить.

Как передает Report, об этом заявил руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1" .

"Рано или поздно мы совершим эволюцию от пандемии к эндемии, как, например, это произошло с гриппом: это сезонный респираторный вирус, от которого люди должны делать одну прививку в год. Но пока еще слишком рано об этом говорить", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 274,2 млн человек, более 5,3 млн умерли.