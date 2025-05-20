ВОЗ утвердила новое глобальное соглашение по борьбе с будущими пандемиями

ВОЗ утвердила новое глобальное соглашение по борьбе с будущими пандемиями

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила новое глобальное соглашение, направленное на повышение готовности к будущим пандемиям, аналогичным COVID-19.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, документ был принят на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве после трех лет переговоров.

Однако отсутствие в процессе Соединенных Штатов, который некогда был крупнейшим донором ВОЗ, вызывает сомнения в эффективности пакта, пишет агентство.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал соглашение "победой общественного здравоохранения и науки", подчеркнув, что оно поможет странам сообща защищаться от будущих угроз.

Пакт обязывает страны-участницы обеспечивать справедливый доступ к вакцинам, лекарствам и диагностическим средствам в условиях пандемии. Производители обязаны будут выделять ВОЗ 20% своей продукции для обеспечения нужд бедных стран.

США, прекратившие участие в переговорах после начала процесса выхода из ВОЗ по инициативе действующего президента Дональда Трампа, не будут связаны соглашением.

Соглашение было принято 124 голосами "за" при 11 воздержавшихся. При этом, никто из участников заседания не проголосовал "против".

Документ вступит в силу только после согласования приложения об обмене патогенной информацией, обсуждение которого начнется в июле и может занять до двух лет.