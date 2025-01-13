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ВОЗ: Угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции в мире нет

ВОЗ: Угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции в мире нет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции в мире сейчас нет и речи о чрезвычайной ситуации в области охраны здоровья людей не идет.
Здоровье
13 января 2025 г. 03:26
ВОЗ: Угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции в мире нет

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции в мире сейчас нет и речи о чрезвычайной ситуации в области охраны здоровья людей не идет.

Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook после разговора по телефону с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

"Мой друг Тедрос успокоил меня по поводу пугающих историй последних дней и недель и заверил, что в настоящее время нет угрозы возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации в области глобального здравоохранения. Вирус, о котором так много говорят в СМИ, хорошо известен экспертам ВОЗ, он уже несколько раз появлялся в подобной форме, обычно в зимние периоды", - сообщил Сийярто.

В Венгрии в последние недели было зарегистрировано несколько повышенное количество заболеваний гриппом и ОРВИ, но специалисты считают, что это явление носит сезонный характер. В то же время повышенное внимание привлекли появившиеся в местных СМИ сообщения из Китая о распространении метапневмовирусной инфекции.

Метапневмовирус является одним из возбудителей респираторных инфекций, который может быть особенно опасен для младенцев, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Симптомы включают насморк, кашель, повышение температуры, трудности с дыханием. Метапневмовирус передается воздушно-капельным путем.

Напомним, что ранее китайские врачи зафиксировали в стране сезонный рост острых респираторных заболеваний. По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, главными возбудителями являются вирусы гриппа и метапневмовирус человека. Главный врач Пекинской детской больницы Ван Цюань подтвердила на брифинге продолжение роста заболеваемости гриппом и метапневмовирусом среди детей.

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