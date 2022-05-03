ВОЗ: 59% взрослого населения европейского региона страдают от ожирения

Борьба с ожирением имеет огромное значение для достижения Целей в области устойчивого развития и является одной из приоритетных задач Европейской программы работы ВОЗ на 2020–2025 гг.

Борьба с ожирением имеет огромное значение для достижения Целей в области устойчивого развития и является одной из приоритетных задач Европейской программы работы ВОЗ на 2020–2025 гг.

Как передает Report , об этом говорится в Докладе о проблеме ожирения в Европейском регионе ВОЗ за 2022 год.

В докладе ВОЗ перечислены несколько мер политики, которые представляются перспективными с точки зрения снижения распространенности ожирения и избыточной массы тела: меры налогово-бюджетной политики (такие как налоги на сахаросодержащие напитки или субсидирование здоровой пищи); ограничение ориентированного на детей маркетинга пищевых продуктов; повышение доступности услуг в связи с ожирением и избыточной массой тела в первичном звене медико-санитарной помощи, в рамках всеобщего охвата услугами здравоохранения; меры, направленные на повышение качества питания и уровня физической активности на всех этапах жизни, включая преконцепционную подготовку и ведение беременности, поддержку грудного вскармливания, вмешательства на уровне школы и меры по созданию средовых условий, способствующих повышению доступности, в том числе ценовой, здорового питания и возможностей для физической активности.

Отмечается, что в Европейском регионе 59% взрослого населения и практически каждый третий ребенок (29% мальчиков и 27% девочек) живут с избыточной массой тела или ожирением. Распространенность ожирения среди взрослых в Европейском регионе выше, чем в каком-либо другом регионе ВОЗ, кроме Региона Америки.

Избыточная масса тела и ожирение входят в число ведущих причин смертности и инвалидности в Европейском регионе: по последним оценкам, ежегодно они становятся причиной более 1,2 млн случаев смерти, что составляет более 13% от общей смертности в регионе.

"Проблема ожирения не признает государственных границ. Ни одна страна в Европе и Центральной Азии не сможет достичь глобального целевого показателя ВОЗ по борьбе с НИЗ, предполагающего прекращение распространения ожирения", – заявил Европейский региональный директор ВОЗ Ханс Клюге.