О нас
Аудио новости

ВОЗ: 59% взрослого населения европейского региона страдают от ожирения

ВОЗ: 59% взрослого населения европейского региона страдают от ожирения Борьба с ожирением имеет огромное значение для достижения Целей в области устойчивого развития и является одной из приоритетных задач Европейской программы работы ВОЗ на 2020–2025 гг.
Здоровье
3 мая 2022 г. 15:20
ВОЗ: 59% взрослого населения европейского региона страдают от ожирения

Борьба с ожирением имеет огромное значение для достижения Целей в области устойчивого развития и является одной из приоритетных задач Европейской программы работы ВОЗ на 2020–2025 гг.

Как передает Report , об этом говорится в Докладе о проблеме ожирения в Европейском регионе ВОЗ за 2022 год.

В докладе ВОЗ перечислены несколько мер политики, которые представляются перспективными с точки зрения снижения распространенности ожирения и избыточной массы тела: меры налогово-бюджетной политики (такие как налоги на сахаросодержащие напитки или субсидирование здоровой пищи); ограничение ориентированного на детей маркетинга пищевых продуктов; повышение доступности услуг в связи с ожирением и избыточной массой тела в первичном звене медико-санитарной помощи, в рамках всеобщего охвата услугами здравоохранения; меры, направленные на повышение качества питания и уровня физической активности на всех этапах жизни, включая преконцепционную подготовку и ведение беременности, поддержку грудного вскармливания, вмешательства на уровне школы и меры по созданию средовых условий, способствующих повышению доступности, в том числе ценовой, здорового питания и возможностей для физической активности.

Отмечается, что в Европейском регионе 59% взрослого населения и практически каждый третий ребенок (29% мальчиков и 27% девочек) живут с избыточной массой тела или ожирением. Распространенность ожирения среди взрослых в Европейском регионе выше, чем в каком-либо другом регионе ВОЗ, кроме Региона Америки.

Избыточная масса тела и ожирение входят в число ведущих причин смертности и инвалидности в Европейском регионе: по последним оценкам, ежегодно они становятся причиной более 1,2 млн случаев смерти, что составляет более 13% от общей смертности в регионе.

"Проблема ожирения не признает государственных границ. Ни одна страна в Европе и Центральной Азии не сможет достичь глобального целевого показателя ВОЗ по борьбе с НИЗ, предполагающего прекращение распространения ожирения", – заявил Европейский региональный директор ВОЗ Ханс Клюге.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке WHO: Being overweight or obese affects 59% of adults

Другие новости из категории

Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
2 мая 2022 г. 18:52
В Азербайджане за сутки 1 человек заразился коронавирусом
В Азербайджане за сутки 1 человек заразился коронавирусом
2 мая 2022 г. 18:50
Названа основная цель повышения зарплаты врачей в Азербайджане
Названа основная цель повышения зарплаты врачей в Азербайджане
2 мая 2022 г. 16:50
В Азербайджане врачам ряда специальностей повысят зарплату с 1 июня
В Азербайджане врачам ряда специальностей повысят зарплату с 1 июня
2 мая 2022 г. 13:51
Заур Алиев: Определенная часть онкозаболеваний может быть включена в пакет услуг ОМС
Заур Алиев: Определенная часть онкозаболеваний может быть включена в пакет услуг ОМС
2 мая 2022 г. 13:04
Глава госагентства рассказал о сотрудничестве с Турцией в области ОМС
Глава госагентства рассказал о сотрудничестве с Турцией в области ОМС
2 мая 2022 г. 12:59
Председатель агентства: На освобожденных территориях планируется строительство больниц модульного типа
Председатель агентства: На освобожденных территориях планируется строительство больниц модульного типа
2 мая 2022 г. 12:58
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
2 мая 2022 г. 12:57
Увеличены суммы доплат к зарплате некоторых работников здравоохранения
Увеличены суммы доплат к зарплате некоторых работников здравоохранения
2 мая 2022 г. 12:47
В Азербайджане будут увеличены зарплаты врачей
В Азербайджане будут увеличены зарплаты врачей
2 мая 2022 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi