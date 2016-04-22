ВОЗ: Учитывая наличие в соседних странах кори и краснухи, опасность угрожает и Азербайджану

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ "США являются первой страной, добившейся элиминации (ликвидации) кори и краснухи. Результат был достигнут в прошлом году. Самый низкий уровень вакцинации зарегистрирован в Африке и Азии. В настоящее время три региона Европы поставили перед собою цель добиться ликвидации кори и краснухи. В этом году по европейскому региону 21 страна добилась ликвидации кори и 20 стран краснухи. В Азербайджане зарегистрирована ликвидация обоих заболеваний".

Как сообщает Report, об этом заявила специалист по инфекционным заболеваниям Азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джавахир Сулейманова.

Представительница ВОЗ также заявила, что 18 европейских стран до сих пор остаются эндемическими: "Эти страны - Россия, Грузия, Иран, Армения и другие граничат с Азербайджаном.

Там до сих пор встречаются случаи распространения вируса. Это означает, что заболевания могут быть повторно зарегистрированы в Азербайджане. Поэтому вакцинация будет продолжена и впредь.

По сообщению ВОЗ, в мире 100 000 детей рождаются с этим синдромом и нередко встречаются летальные исходы. Хотя в настоящее время добились ликвидации кори и краснухи, приступили к борьбе с врожденной краснухой.

В связи с этим с соответствующими структурами проводятся семинары, которые также запланированы в регионах. Вакцинация проводится ежедневно. Цель заключается в усовершенствовании информированности в этом направлении".