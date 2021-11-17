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ВОЗ: У большинства недоношенных детей возникают проблемы со здоровьем

ВОЗ: У большинства недоношенных детей возникают проблемы со здоровьем За день в мире раньше срока рождается более 3 тыс. детей. Это статистика только за один день, в год рождается свыше миллиона недоношенных детей.
Здоровье
17 ноября 2021 г. 11:23
ВОЗ: У большинства недоношенных детей возникают проблемы со здоровьем

За день в мире раньше срока рождается более 3 тыс. детей. Это статистика только за один день, в год рождается свыше миллиона недоношенных детей.

Как сообщает Report, об этом сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Представитель ВОЗ заявила, что большинстве случаев оставшиеся в живых недоношенные дети имеют проблемы со зрением, слухом и речью: "Это, конечно, очень печально. Но жизнь этих детей может быть спасена благодаря недорогим медицинским вмешательствам. Необходимо больше информировать граждан в этом направлении".

"Я сама мать двоих детей, родившихся раньше срока. Если бы я не знала о мерах в этой области, возможно, мои дети не выжили бы. Лекарство, которое помогает раскрыть легкие недоношенных детей, в стране стоит дешевле одного доллара. Но во многих странах этот препарат недоступен", - добавила Х.Харманджи.

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Версия на английском языке WHO: Over 1M premature babies die every year
Версия на азербайджанском языке ÜST: "İl ərzində 1 milyondan çox vaxtından əvvəl doğulan körpə ölür"

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