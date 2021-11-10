ВОЗ: Страны не готовы защищать здоровье населения от изменения климата

К проблеме защиты своего населения от последствий изменения климата с вниманием относятся многие правительства, но зачастую на эффективные меры у них просто не хватает средств.

К проблеме защиты своего населения от последствий изменения климата с вниманием относятся многие правительства, но зачастую на эффективные меры у них просто не хватает средств.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в новом отчете Всемирной организации здравоохранения.

Авторы доклада, в котором рассматривается ситуация в 95 странах мира, пришли к выводу, что лишь в четверти государств правительства могут в полной мере реализовать свои планы в области здравоохранения и изменения климата. Пандемия COVID-19 только усугубила проблему нехватки средств и кадров. Наибольшему риску, отмечают эксперты, подвергаются самые уязвимые группы населения - этнические меньшинства, малоимущие, беженцы и переселенцы, пожилые, женщины и дети.

Публикация отчета приурочена к Конференции по климату, КС-26, которая проходит в эти дни в Глазго. По словам директора ВОЗ по вопросам окружающей среды Марии Нейры, изменения климата и здоровья, результаты исследования свидетельствуют о том, что многие страны совершенно не готовы защитить здоровье населения от последствий климатического кризиса.

"Наша задача в Глазго, на КС-26, заключается в том, чтобы убедить международное сообщество поддержать нуждающиеся страны. Мы хотим, чтобы совместными усилиями мы могли защитить людей от самой опасной угрозы здоровью", - сказала она.

Например, смертность от причин, связанных с загрязненным воздухом, можно сократить на 80 процентов, если принять меры по улучшению качества воздуха в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Впервые подобное исследование было проведено в 2019 году - таким образом, нынешний отчет позволяет проследить ситуацию в динамике и оценить достигнуты успехи или допущенные просчеты.

Недостаточное финансирование - было и остается главным камнем преткновения. Но сегодня так считают уже в 70 процентах стран, а два года назад на ограниченность средств указывали 56 процентов опрошенных.