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    ВОЗ спрогнозировала спад эпидемии Эболы в начале 2015 года

    Количество случаев заражения вирусом упадет до 5-10 в неделю

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Интенсивность распространения вируса Эбола должна значительно снизиться в первой половине 2015 года, сообщил эксперт по этому заболеванию из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Пьер Форменти.

    "Мы изучаем ситуацию, в которой мы окажемся через четыре - шесть месяцев, когда количество случаев (заражения вирусом Эбола - ИФ) может резко сократиться", - сказал он.

    По словам Форменти, количество случаев заражения вирусом упадет до 5-10 в неделю.

    В то же время, эксперт подчеркнул, что о конце эпидемии речь пока не идет.

    Он также призвал разработать более эффективные тесты для выявления случаев заболевания Эболой.

    По последним данным ВОЗ, с момента начала нынешней вспышки эпидемии жертвами вируса Эбола стали более 5 тыс. человек, в основном в государствах Западной Африки.

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