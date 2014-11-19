ВОЗ спрогнозировала спад эпидемии Эболы в начале 2015 года

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Интенсивность распространения вируса Эбола должна значительно снизиться в первой половине 2015 года, сообщил эксперт по этому заболеванию из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Пьер Форменти.

"Мы изучаем ситуацию, в которой мы окажемся через четыре - шесть месяцев, когда количество случаев (заражения вирусом Эбола - ИФ) может резко сократиться", - сказал он.

По словам Форменти, количество случаев заражения вирусом упадет до 5-10 в неделю.

В то же время, эксперт подчеркнул, что о конце эпидемии речь пока не идет.

Он также призвал разработать более эффективные тесты для выявления случаев заболевания Эболой.

По последним данным ВОЗ, с момента начала нынешней вспышки эпидемии жертвами вируса Эбола стали более 5 тыс. человек, в основном в государствах Западной Африки.