ВОЗ спрогнозировала спад эпидемии Эболы в начале 2015 года

"Мы изучаем ситуацию, в которой мы окажемся через четыре - шесть месяцев, когда количество случаев (заражения вирусом Эбола - ИФ) может резко сократиться", - сказал он.
По словам Форменти, количество случаев заражения вирусом упадет до 5-10 в неделю.
В то же время, эксперт подчеркнул, что о конце эпидемии речь пока не идет.
Он также призвал разработать более эффективные тесты для выявления случаев заболевания Эболой.
По последним данным ВОЗ, с момента начала нынешней вспышки эпидемии жертвами вируса Эбола стали более 5 тыс. человек, в основном в государствах Западной Африки.
News DepartmentАвтор новости
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