О нас

ВОЗ создаст в Азербайджане учебно-симуляционный центр

ВОЗ создаст в Азербайджане учебно-симуляционный центр Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) достигли предварительного согласия по созданию совместного учебно-симуляционного центра.
Здоровье
12 октября 2022 г. 10:35
ВОЗ создаст в Азербайджане учебно-симуляционный центр

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) достигли предварительного согласия по созданию совместного учебно-симуляционного центра.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на встрече между исполнительным директором TƏBİB Вугаром Гурбановым и представителем ВОЗ в Азербайджане, руководителем офиса организации в стране Ханде Хармаджи.

На встрече также присутствовали эксперт ВОЗ Ибрагим Дурак, директор Главного центра здравоохранения города Баку Эльчин Амиров, руководитель департамента организации деятельности TƏBİB Теймур Мирзабейли.

По словам Вугара Гурбанова, за прошедший период между TƏBİB и бакинским офисом ВОЗ были установлены тесные отношения сотрудничества, реализован ряд важных совместных проектов.

Он отметил важность привлечения медработников, особенно медсестер, к интенсивному обучению для развития первичных здравоохранительных услуг.

Ханде Харманджи выступила с инициативой создания учебно-симуляционного центра при поддержке TƏBİB для привлечения медработников к быстрому обмену опытом.

Также были обсуждены перспективы совместного сотрудничества в будущем.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоWHO to create Simulation and Training Center in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоÜST Azərbaycanda Simulyasiya və Təlim Mərkəzi yaradacaq

Самое читаемое

Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
5 октября 2022 г. 12:18
Главный тренер Олимпиакоса: Мы нацелены на победу в матче с Карабахом
Главный тренер "Олимпиакоса": Мы нацелены на победу в матче с "Карабахом"
5 октября 2022 г. 19:06
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
6 октября 2022 г. 16:41
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
7 октября 2022 г. 16:10
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
8 октября 2022 г. 11:39
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
8 октября 2022 г. 17:25
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
10 октября 2022 г. 10:42
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
10 октября 2022 г. 13:01
Представлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
ФотоПредставлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
10 октября 2022 г. 16:03
Президент: Несмотря на полностью разрушенные территории, мы предложили Армении мир
Президент: Несмотря на полностью разрушенные территории, мы предложили Армении мир
5 октября 2022 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi