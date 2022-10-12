ВОЗ создаст в Азербайджане учебно-симуляционный центр

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) достигли предварительного согласия по созданию совместного учебно-симуляционного центра.

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) достигли предварительного согласия по созданию совместного учебно-симуляционного центра.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на встрече между исполнительным директором TƏBİB Вугаром Гурбановым и представителем ВОЗ в Азербайджане, руководителем офиса организации в стране Ханде Хармаджи.

На встрече также присутствовали эксперт ВОЗ Ибрагим Дурак, директор Главного центра здравоохранения города Баку Эльчин Амиров, руководитель департамента организации деятельности TƏBİB Теймур Мирзабейли.

По словам Вугара Гурбанова, за прошедший период между TƏBİB и бакинским офисом ВОЗ были установлены тесные отношения сотрудничества, реализован ряд важных совместных проектов.

Он отметил важность привлечения медработников, особенно медсестер, к интенсивному обучению для развития первичных здравоохранительных услуг.

Ханде Харманджи выступила с инициативой создания учебно-симуляционного центра при поддержке TƏBİB для привлечения медработников к быстрому обмену опытом.

Также были обсуждены перспективы совместного сотрудничества в будущем.