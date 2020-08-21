О нас
Report Georgia

ВОЗ: Создание вакцины не приведет к немедленному завершению пандемии

ВОЗ: Создание вакцины не приведет к немедленному завершению пандемии Создание вакцины от нового коронавируса не приведет само по себе к немедленному прекращению пандемии заболевания, которое повлекла эта инфекция.
Здоровье
21 августа 2020 г. 20:42
ВОЗ: Создание вакцины не приведет к немедленному завершению пандемии

Создание вакцины от нового коронавируса не приведет само по себе к немедленному прекращению пандемии заболевания, которое повлекла эта инфекция.

Как передает Report, об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Вакцина станет жизненно важным инструментом, и мы надеемся, что у нас будет вакцина настолько быстро, насколько возможно", - сказал он.

Глава ВОЗ, вместе с тем, высказал мнение, что "нет гарантии", что такая вакцина появится. "Но даже если мы получим вакцину, то сама по себе она не приведет к завершению пандемии", - подчеркнул гендиректор.

По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, медицине все еще далеко не все известно о последствиях COVID-19.

"Хотя мы так много узнали об этом заболевании, у нас имеется менее 8 месяцев опыта. Мы все еще относительно мало знаем о долгосрочных последствиях", - констатировал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
20 августа 2020 г. 18:00
Задержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
ФотоЗадержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
19 августа 2020 г. 15:30
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
17 августа 2020 г. 15:26
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
15 августа 2020 г. 10:31

Последние новости

21:21
ВидеоВ Ярославле в многоэтажном доме произошел взрыв, есть погибший Другие страны
21:00
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился со строительством электроподстанции "Гобу"ОБНОВЛЕНО Внутренняя политика
20:52
Названы сроки завершения пандемии COVID-19 Здоровье
20:42
ВОЗ: Создание вакцины не приведет к немедленному завершению пандемии Здоровье
20:29
США вводят визовые ограничения против 14 граждан Ирана В регионе
20:18
В Огузе перевернулся автомобиль, трое пострадали Происшествия
20:01
Матч "Карабах" - "Сабах" поручен рефери ФИФА Футбол
19:45
В Италии зафиксировали рекордное число новых случаев заражения Другие страны
19:31
Новый посол Ирана прибыл в Азербайджан Внешняя политика
19:14
В Азербайджане создается информационная система "ASAN müraciət" Внутренняя политика
18:52
В Премьер-лиге Азербайджана начался новый сезон Футбол
18:35
Ягут Гараева: Стараемся идти на поэтапное смягчение Здоровье
18:25
Шахматная олимпиада: Сборная Азербайджана демонстрирует лучший результат Индивидуальные
18:12
В Азербайджане вновь может быть ужесточен карантинный режим  Здоровье
18:12
TƏBİB: Плазма крови перенесших COVID-19 использовалась для лечения 179 пациентов Здоровье
Вся новостная лента