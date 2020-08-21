ВОЗ: Создание вакцины не приведет к немедленному завершению пандемии

Создание вакцины от нового коронавируса не приведет само по себе к немедленному прекращению пандемии заболевания, которое повлекла эта инфекция.

Создание вакцины от нового коронавируса не приведет само по себе к немедленному прекращению пандемии заболевания, которое повлекла эта инфекция.

Как передает Report, об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Вакцина станет жизненно важным инструментом, и мы надеемся, что у нас будет вакцина настолько быстро, насколько возможно", - сказал он.

Глава ВОЗ, вместе с тем, высказал мнение, что "нет гарантии", что такая вакцина появится. "Но даже если мы получим вакцину, то сама по себе она не приведет к завершению пандемии", - подчеркнул гендиректор.

По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, медицине все еще далеко не все известно о последствиях COVID-19.

"Хотя мы так много узнали об этом заболевании, у нас имеется менее 8 месяцев опыта. Мы все еще относительно мало знаем о долгосрочных последствиях", - констатировал он.