ВОЗ сообщила о выявлении 250 случаев гепатита неизвестного происхождения

Около 250 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей зарегистрировано к настоящему моменту в 22 странах.

Около 250 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей зарегистрировано к настоящему моменту в 22 странах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге старший научный сотрудник ВОЗ Филиппа Истербрук.

"Большинство стран, где выявлен гепатит неизвестного происхождения, находятся в европейском регионе, - отметила она. - Ряд случаев также ожидают подтверждения".

По словам Истербрук, от этого гепатита умерли шесть детей, 26 детям требуется трансплантация печени.

ВОЗ продолжает изучение причин заболевания и активно сотрудничает с различными странами по данному вопросу. Специалисты не выявили связи с вакцинацией от коронавируса, а "основные гипотезы связаны с аденовирусом и коронавирусом", добавила Истербрук.