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ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире

ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире Почти 2,9 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за неделю с 3 по 9 октября, более 9 тыс. умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предыдущими семи днями на 10%, а количество летальных исходов - на 1%.
Здоровье
13 октября 2022 г. 02:45
ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире

Почти 2,9 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за неделю с 3 по 9 октября, более 9 тыс. умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предыдущими семи днями на 10%, а количество летальных исходов - на 1%.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Значительное снижение заболеваемости зафиксировано в Африке (минус 41%), Юго-Восточной Азии (минус 25%) и Западно-Тихоокеанском регионе (минус 21%). В Европе заболеваемость уменьшилась на 3%, в Америке - на 10%. Смертность снизилась в Африке (минус 53%), Юго-Восточной Азии (минус 23%) и Европе (минус 12%). Вместе с тем она выросла в Америке (плюс 11%) и Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 1%).

Германия заявила о самом большом числе инфицированных за неделю - 508 749. Далее следуют Китай (333 830), Франция (323 787), США (283 220) и Италия (280 947). В США зарегистрировано больше всего умерших за семь дней - 2 817. Далее следуют Бразилия (767), Россия (731), Япония (567) и Китай (412), отмечается в информационном бюллетене.

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