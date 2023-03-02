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ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире

ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о снижении числа случаев заболевания COVID-19 на 76 процентов.
Здоровье
2 марта 2023 г. 04:42
ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о снижении числа случаев заболевания COVID-19 на 76 процентов.

Как передает Report, количество смертей из-за инфекции также сократилось. Спад составил 66 процентов.

По данным организации, за период с 30 января по 26 февраля 2023 года зарегистрировано около 4,8 миллиона новых случаев и более 39 тысяч смертей, что на 76 процентов и 66 процентов меньше, соответственно, чем за прошлые четыре недели.

Уточняется, что по состоянию на 26 февраля во всем мире было зарегистрировано более 758 миллионов случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а также свыше 6,8 миллиона смертей.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay koronavirusdan ölənlərin sayı kəskin azalıb

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