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ВОЗ сообщила о снижении смертности от COVID-19 в мире на 61%

ВОЗ сообщила о снижении смертности от COVID-19 в мире на 61% Более 1 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за период с 29 мая по 25 июня, более 5,7 тыс. умерли. Число летальных исходов сократилось на 61% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 49%.
Здоровье
30 июня 2023 г. 06:52
ВОЗ сообщила о снижении смертности от COVID-19 в мире на 61%

Более 1 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за период с 29 мая по 25 июня, более 5,7 тыс. умерли. Число летальных исходов сократилось на 61% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 49%.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 1 024 136 случаев заражения и 5 751 летальный исход. Больше всего заболевших за этот период было выявлено в Республике Корея - 371 513. Далее следуют Австралия (111 543), Бразилия (77 022), Франция (45 306) и Сингапур (40 531).

В Бразилии зарегистрировано больше всего умерших с 29 мая по 25 июня - 1 055. Далее идут Россия (517), Австралия (343), Италия (342) и Франция (285).

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Koronavirusdan ölüm hallarının sayı dörd həftə ərzində 61 faiz azalıb

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