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ВОЗ сообщила о снижении смертности из-за коронавируса в мире на 46% за четыре недели

ВОЗ сообщила о снижении смертности из-за коронавируса в мире на 46% за четыре недели Более 3,7 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за период с 20 февраля по 19 марта текущего года, более 26 тыс. умерли. Число летальных исходов снизилось на 46% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьши
Здоровье
23 марта 2023 г. 08:53
ВОЗ сообщила о снижении смертности из-за коронавируса в мире на 46% за четыре недели

Более 3,7 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за период с 20 февраля по 19 марта текущего года, более 26 тыс. умерли. Число летальных исходов снизилось на 46% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 31%.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так, в мире за четыре недели зарегистрировали 3 738 575 случаев заражения и 26 147 летальных исходов.

За 28 дней больше всего заболевших было выявлено в США - 792 202. Далее следуют Россия (339 564), Китай (320 029), Япония (291 672) и Германия (281 468). В США зарегистрировано больше всего умерших с 20 февраля по 19 марта - 8 187. Далее идут Великобритания (2 474), Япония (1 898), Бразилия (1 587) и Китай (1 472).

По состоянию на 21 марта в ВОЗ поступили сообщения о 761 071 826 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 879 677 умерших.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusdan ölüm hallarının sayı son dörd həftədə 46 faiz azalıb

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