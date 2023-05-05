О нас

ВОЗ сообщила о снижении смертности из-за COVID-19 в мире на 30% за четыре недели

ВОЗ сообщила о снижении смертности из-за COVID-19 в мире на 30% за четыре недели Почти 2,8 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 3 по 30 апреля, более 17 тыс. умерли. Число летальных исходов снизилось на 30% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 17%.
Здоровье
5 мая 2023 г. 08:08
ВОЗ сообщила о снижении смертности из-за COVID-19 в мире на 30% за четыре недели

Почти 2,8 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 3 по 30 апреля, более 17 тыс. умерли. Число летальных исходов снизилось на 30% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 17%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 2 779 198 случаев заражения и 17 459 летальных исходов.

За 28 дней больше всего заболевших было выявлено в США - 392 480. Далее следуют Республика Корея (330 509), Япония (251 158), Индия (222 784) и Франция (197 190). В США зарегистрировано больше всего умерших с 3 по 30 апреля - 5 263. Далее идут Бразилия (1 255), Россия (993), Франция (871) и Иран (762).

По состоянию на 3 мая в ВОЗ поступили сообщения о 765 222 932 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 921 614 умерших.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ÜST: Dörd həftədə dünyada koronavirusdan ölüm hallarının sayı 30 faiz azalıb

Самое важное

В городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
ФотоВ городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
4 мая 2023 г. 18:42
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район
4 мая 2023 г. 16:37
Министр обороны принял нового командующего российскими миротворцами
Министр обороны принял нового командующего российскими миротворцами
4 мая 2023 г. 15:19
Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
4 мая 2023 г. 04:20
Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией
Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией
4 мая 2023 г. 02:03
Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим
Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим
4 мая 2023 г. 01:25
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
4 мая 2023 г. 01:06
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны Алят
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны "Алят"
4 мая 2023 г. 00:07
Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом
Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом
3 мая 2023 г. 23:54
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе
3 мая 2023 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi