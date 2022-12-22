ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом

Более 3,7 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в период с 12 по 18 декабря, более 10,4 тыс. умерли. Число случаев инфицирования выросло по сравнению с предыдущими семью днями на 3%, а количество летальных исходов уменьшилось на 6%.

Более 3,7 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в период с 12 по 18 декабря, более 10,4 тыс. умерли. Число случаев инфицирования выросло по сравнению с предыдущими семью днями на 3%, а количество летальных исходов уменьшилось на 6%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно еженедельному информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за неделю был зарегистрирован 3 737 001 случай заражения и 10 482 летальных исхода. Рост заболеваемости по сравнению с предшествующими семью днями (с 5 по 11 декабря) отмечен в Америке (плюс 18%) и Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 8%). Вместе с тем в Юго-Восточной Азии (ЮВА) она снизилась на 36%, Африке - на 29%, Восточном Средиземноморье - на 26%, Европе - на 16%.

Смертность уменьшилась в Африке (минус 95%), Восточном Средиземноморье (минус 39%), Европе (минус 22%) и ЮВА (минус 20%). В то же время в Западно-Тихоокеанском регионе зафиксирован ее рост на 7%. Число летальных исходов увеличилось за минувшую неделю по сравнению с предшествующей также в Америке (плюс 3%).