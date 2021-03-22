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ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире

ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире Количество случаев COVID-19 в мире растет пятую неделю подряд, рост смертности от вируса также вызывает озабоченность.
Здоровье
22 марта 2021 г. 21:59
ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире

Количество случаев COVID-19 в мире растет пятую неделю подряд, рост смертности от вируса также вызывает озабоченность.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила на брифинге в понедельник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Мы сейчас наблюдаем рост распространение в четырех из пяти регионов ВОЗ. Рост идет пятую неделю подряд по всему миру. За последнюю неделю рост был на 8%", - сказала она.

По ее словам, за последнюю неделю только в Европе был зафиксирован рост заражений на 12%, в основном за счет британского штамма B.1.1.7. Новые случаи выросли на 49% в регионе юго-восточной Азии, в частности, за счет роста заражений в Индии. В регионе восточного средиземноморья рост был на 8%, тогда как в западно-тихоокеанском регионе рост составил 29%, в основном за счет заражений на Филиппинах и в Папуа Новой Гвинее.

"В целом мы видим тренд на рост случаев, и это нас беспокоит", - отметила эксперт.

Ван Керкхове указала, что ситуация осложняется давлением, которые ряд стран испытывают в связи с требованием граждан снимать ограничительные меры, неравномерным распределением и нехваткой вакцин, а также появлением новых штаммов COVID-19.

При этом, по ее словам, в течение шести недель ВОЗ отмечала снижение смертности. Однако в последние недели смертность вновь начала расти по всему миру, что вызывает большую озабоченность.

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