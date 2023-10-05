О нас

ВОЗ сообщила о росте числа случаев холеры в мире по сравнению с 2022 годом

ВОЗ сообщила о росте числа случаев холеры в мире по сравнению с 2022 годом Число случаев заражения холерой превысило с начала 2023 года 582 тыс., умерли более 4,5 тыс. человек. Холера зарегистрирована с января в 29 странах.
Здоровье
5 октября 2023 г. 23:39
ВОЗ сообщила о росте числа случаев холеры в мире по сравнению с 2022 годом

Число случаев заражения холерой превысило с начала 2023 года 582 тыс., умерли более 4,5 тыс. человек. Холера зарегистрирована с января в 29 странах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), расценившая риск дальнейшего распространения этой болезни в мире как очень высокий.

"В 2023 году число случаев заболевания холерой превысило прошлогодние показатели. На 15 сентября было зафиксировано 582 219 заболевших и 4 543 умерших", - отметила ВОЗ в своем информационном бюллетене. Организация напомнила, что в 2022 году в мире было зарегистрировано 472 697 случаев холеры, а в 2021 году - 223 370.

"Учитывая большое число вспышек болезни и их географическое распространение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ продолжает оценивать риск на глобальном уровне как очень высокий", - говорится в бюллетене.

Особенно сильно болезнь затронула Африку. С начала года о заболевших холерой сообщили 16 африканских стран. Вспышки болезни были зарегистрированы, в частности, в Бурунди, Демократической Республике Конго (ДРК), Зимбабве, Камеруне, Малави, Мозамбике и Эфиопии. Больше всего случаев с подозрениями на холеру - в Афганистане (около 159 тыс.). Болезнь также получила распространение в Сирии (около 120 тыс. случаев), Гаити (более 62 тыс.), Малави (более 58 тыс.), ДРК (около 36 тыс.) и Эфиопии (более 23 тыс.).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

​​​​​​​В Азербайджане готовятся механизмы обеспечения лекарствами амбулаторных пациентов
​​​​​​​В Азербайджане готовятся механизмы обеспечения лекарствами амбулаторных пациентов
5 октября 2023 г. 17:24
TƏBİB: Система электронных рецептов будет доступна в Азербайджане в начале 2024 года
TƏBİB: Система электронных рецептов будет доступна в Азербайджане в начале 2024 года
5 октября 2023 г. 16:58
Орхан Мамедов: В Азербайджане создана основа для доведения медицинских услуг до современных стандартов
Орхан Мамедов: В Азербайджане создана основа для доведения медицинских услуг до современных стандартов
5 октября 2023 г. 16:52
Замминистра: Населению будут доступны качественные лекарства по низкой цене
Замминистра: Населению будут доступны качественные лекарства по низкой цене
5 октября 2023 г. 16:37
В сентябре проведены проверки в 22 аптеках Азербайджана
В сентябре проведены проверки в 22 аптеках Азербайджана
5 октября 2023 г. 11:56
Азербайджанские и узбекские врачи проводят совместные операции
Азербайджанские и узбекские врачи проводят совместные операции
5 октября 2023 г. 11:56
В сентябре в клинический центр поступило 149 человек с признаками отравления
В сентябре в клинический центр поступило 149 человек с признаками отравления
3 октября 2023 г. 13:32
Состояние заслуженного художника Азербайджана Раиса Расулзаде стабильное
Состояние заслуженного художника Азербайджана Раиса Расулзаде стабильное
3 октября 2023 г. 12:42
ВОЗ сообщила, что доля варианта EG.5 коронавируса в мире превысила 33%
ВОЗ сообщила, что доля варианта EG.5 коронавируса в мире превысила 33%
2 октября 2023 г. 22:46
В Азербайджане за неделю выявлено 380 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане за неделю выявлено 380 новых случаев заражения COVID-19
2 октября 2023 г. 17:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi