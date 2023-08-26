ВОЗ сообщила о росте числа госпитализаций и смертей от COVID в ряде стран

На фоне глобального снижения заболеваемости коронавирусом в некоторых странах мира растет число госпитализаций и смертельных случаев.

На фоне глобального снижения заболеваемости коронавирусом в некоторых странах мира растет число госпитализаций и смертельных случаев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он призвал усилить эпидемиологический надзор и обмен информацией, "чтобы оценить риск, связанный с распространением новых штаммов коронавируса".

Глава ВОЗ подчеркнул, что несмотря на завершение в мае текущего года режима чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с COVID-19, эта болезнь "остается глобальной угрозой для здоровья". "Хотя число случаев заболевания, о которых известно ВОЗ, продолжает снижаться, мы видим все больше сообщений из некоторых стран о госпитализации, помещении пациентов в отделения интенсивной терапии и о смертях", - сказал гендиректор.

"Мы продолжаем призывать все государства к усилению наблюдения, расширению секвенирования и о предоставлении информации, чтобы мы могли оценить риск распространения новых штаммов, таких как EG.5 и BA.2.86", - отметил Гебрейесус.

В опубликованном накануне информационном бюллетене ВОЗ говорится, что с 24 июля по 20 августа более 1,47 млн человек в мире заразились коронавирусом и более 2 тыс. умерли. Число случаев инфицирования выросло на 63% по сравнению с предыдущими 28 днями, а количество летальных исходов уменьшилось на 48%. Восемь стран сообщили о росте числа госпитализаций на 20% и более. Среди них Бангладеш, Греция, Исландия, Мексика и США.

По состоянию на 24 августа штамм EG.5 коронавируса был обнаружен в 53 странах.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Согласно информации за 16 августа 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировали в общей сложности 769 806 130 случаев заражения коронавирусом, умерли 6 955 497 человек.