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ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире

ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире В период с 24 июля по 20 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19, что на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней.
Здоровье
1 сентября 2023 г. 00:39
ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире

В период с 24 июля по 20 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19, что на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в еженедельной эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"За последний 28-дневный период (с 24 июля по 20 августа 2023 года) в шести регионах ВОЗ было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и более 2 тысяч смертей, что на 63% больше и на 48% меньше, соответственно, по сравнению с предыдущими 28 днями", - сказано в документе.

По оценкам ВОЗ, в настоящее время зарегистрированные случаи не точно отражают уровень инфицирования из-за сокращения масштабов тестирования и отчетности по всему миру.

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