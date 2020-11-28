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ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте числа заболевших COVID-19

ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте числа заболевших COVID-19 Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 превысило 61,29 миллиона, увеличившись за сутки более чем на 747 тысяч. Это представляет собой новый максимум роста заболеваемости за сутки.
Здоровье
28 ноября 2020 г. 23:21
ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте числа заболевших COVID-19

Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 превысило 61,29 миллиона, увеличившись за сутки более чем на 747 тысяч. Это представляет собой новый максимум роста заболеваемости за сутки.

Как передает Report, согласно данным ВОЗ, число летальных исходов пациентов с коронавирусом приблизилось к 1,44 миллиона человек, что более чем на 13 тысяч больше показателя предыдущего антирекорда.

Предыдущий антирекорд по приросту новых случаев заражения ВОЗ зафиксировала ровно две недели назад - 14 ноября. При этом антирекорд по смертности держался с 17 апреля. И это, утверждают в организации, только официально подтвержденные данные.

Больше половины зарегистрированных случаев приходятся на Северную и Южную Америку (54%). Второе и третье места антирейтинга достались Европейскому региону и Юго-Восточной Азии.

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