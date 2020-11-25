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ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом

ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю более чем на 4 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 67 тыс
Здоровье
25 ноября 2020 г. 01:14
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю более чем на 4 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 67 тыс.

Как передает Report, об этом сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным ВОЗ, с 16 по 22 ноября в мире был зарегистрирован 4 060 891 новый случай заражения и 67 221 летальный исход. Оба показателя выше, чем цифры предыдущих семи дней, когда было выявлено 3 977 223 новых заболевших, а умерли 59 699 человек.

В ВОЗ, однако, считают, что данные о росте заболеваемости за прошлую неделю свидетельствуют о "замедлении глобальных темпов" пандемии. Тенденция к снижению отмечена в Европейском регионе и в Юго-Восточной Азии. В то же время в Северной и Южной Америке в минувшие 7 дней наблюдалось увеличение темпов роста как новых случаев заболевания, так и смертей.

В Африке число инфицированных в целом сравнительно невелико, однако на прошлой неделе там были зарегистрированы самые высокие среди регионов темпы роста заболеваемости (на 15%) и смертности (на 30%). В Западно-Тихоокеанском регионе и в Восточном Средиземноморье число новых случаев заражения и смертей выросло по сравнению с предыдущей неделей (9-15 ноября).

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