ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 52,48 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 628 тыс., что представляет собой новый максимум роста заболеваемости за сутки с начала пандемии.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 52,48 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 628 тыс., что представляет собой новый максимум роста заболеваемости за сутки с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов в мире выросло за 24 часа более чем на 9,6 тыс., превысив 1,29 млн.

По состоянию на 19:14 (бакинское время) 13 ноября, в ВОЗ поступили сведения о 52 487 476 инфицированных и 1 290 653 умерших. Число заразившихся за сутки возросло на 628 136, а умерших - на 9 623.

До сих пор рекордным считался суточный показатель в 613 977 инфицированных, зафиксированный 7 ноября. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 46% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европейский регион (291 830), на втором месте Северная и Южная Америка (234 437), на третьем - Юго-Восточная Азия (53 485).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 10 266 631. Далее следуют Индия (8 728 795), Бразилия (5 748 375), Россия (1 880 551), Франция (1 862 666), Испания (1 437 220), Великобритания (1 290 199), Аргентина (1 273 356), Колумбия (1 165 326), Италия (1 066 401), Мексика (986 177) и Перу (928 006).