ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений COVID-19 за неделю

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные, согласно которым в период с 3 по 9 января более 15 млн человек во всем мире заразились коронавирусной инфекцией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные, согласно которым в период с 3 по 9 января более 15 млн человек во всем мире заразились коронавирусной инфекцией.

Как передает Report, всего за прошедшую неделю заразились 15 453 286 человек, что демонстрирует 55%-ный рост по сравнению с предшествующими семью днями. Большинство случаев по-прежнему зарегистрировано в Европе, зафиксирован рост заболеваемости на 31%, но цифры прироста особенно высоки в Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанском регионе. В Африке зафиксировано снижение заболеваемости на 11% за неделю.

За прошедшую неделю во всем мире умерло 43 461 человек.

Напомним, что в мире с начала пандемии было зарегистрировано 308 458 509 случаев заражения и 5 492 595 умерших. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 59 848 136. Далее следуют Индия (35 875 790) и Бразилия (22 523 907). Летальных исходов больше всего в США - 831 548, вторую строку занимает Бразилия (619 981), третью - Индия (484 213).