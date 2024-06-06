ВОЗ сообщила о первом в мире случае заражения человека птичьим гриппом H5N2

Всемирная организация здравооохранения (ВОЗ) сообщила о первом в мире случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2).

Всемирная организация здравооохранения (ВОЗ) сообщила о первом в мире случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инфицирование произошло в Мексике.

При этом, ВОЗ расценила риск дальнейшего распространения болезни среди людей как низкий.

"Это первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A(H5N2), зарегистрированный в мире, и первое заражение человека птичьим вирусом H5, зафиксированное в Мексике", - говорится в сообщении организации.

Речь идет о 59-летнем жителе штата Мехико, у которого не было "контактов с домашней птицей или другими животными". У этого человека было несколько основных заболеваний. Родственники заболевшего сообщили, что до появления острых симптомов "он уже был прикован к постели в течение трех недель по другим причинам". 17 апреля у пациента развились лихорадка, одышка, диарея, тошнота и общее недомогание. 24 апреля заболевший обратился за медицинской помощью, он был доставлен в институт респираторных заболеваний и "скончался в тот же день из-за осложнений".

Ранее сообщалось о случаях заражения людей другими подтипами H5, включая вирусы A(H5N1), A(H5N6) и A(H5N8).