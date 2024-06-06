ВОЗ сообщила о первом в мире случае заражения человека птичьим гриппом H5N2

Всемирная организация здравооохранения (ВОЗ) сообщила о первом в мире случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2).
Как передает
При этом, ВОЗ расценила риск дальнейшего распространения болезни среди людей как низкий.
"Это первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A(H5N2), зарегистрированный в мире, и первое заражение человека птичьим вирусом H5, зафиксированное в Мексике", - говорится в сообщении организации.
Речь идет о 59-летнем жителе штата Мехико, у которого не было "контактов с домашней птицей или другими животными". У этого человека было несколько основных заболеваний. Родственники заболевшего сообщили, что до появления острых симптомов "он уже был прикован к постели в течение трех недель по другим причинам". 17 апреля у пациента развились лихорадка, одышка, диарея, тошнота и общее недомогание. 24 апреля заболевший обратился за медицинской помощью, он был доставлен в институт респираторных заболеваний и "скончался в тот же день из-за осложнений".
Ранее сообщалось о случаях заражения людей другими подтипами H5, включая вирусы A(H5N1), A(H5N6) и A(H5N8).