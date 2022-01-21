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ВОЗ сообщила о максимуме заразившихся коронавирусом за сутки в мире

ВОЗ сообщила о максимуме заразившихся коронавирусом за сутки в мире Более 3,7 млн заразившихся коронавирусом зарегистрировано в мире за последние 24 часа, что является самым высоким суточным показателем за все время пандемии.
Здоровье
21 января 2022 г. 02:42
ВОЗ сообщила о максимуме заразившихся коронавирусом за сутки в мире

Более 3,7 млн заразившихся коронавирусом зарегистрировано в мире за последние 24 часа, что является самым высоким суточным показателем за все время пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные опубликовала в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 20 января в ВОЗ поступили сведения о 336 790 193 инфицированных и 5 560 718 умерших с начала пандемии. Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 3 777 104, летальных исходов - на 8 741.

Предыдущий антирекорд был установлен 12 января: в течение 24 часов в ВОЗ пришли сообщения о 3 525 914 заразившихся.

Отметим, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка 325 млн была пройдена 17 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 67 437 353. Далее следуют Индия (38 218 773), Бразилия (23 211 894), Великобритания (15 506 754) и Франция (14 779 277). Летальных исходов больше всего в США - 849 276, вторую строчку занимает Бразилия (621 517), третью - Индия (487 693). Далее следуют Россия (324 060) и Мексика (301 789).

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