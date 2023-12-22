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ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре

ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре Более 900 случаев болезни mpox (новое наименование оспы обезьян) выявили в мире в ноябре 2023 года, а общее число заразившихся с начала 2022 года превысило 92,7 тыс., умер 171 человек.
Здоровье
22 декабря 2023 г. 17:30

Более 900 случаев болезни mpox (новое наименование оспы обезьян) выявили в мире в ноябре, а общее число заразившихся с начала 2022 года превысило 92,7 тыс., умер 171 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"С 1 января 2022 года по 30 ноября 2023 в ВОЗ из 116 государств, территорий и областей поступили сообщения о 92 783 подтвержденных лабораторным путем случаях заболевания mpox, включая 171 смерть", - говорится в информационном бюллетене организации.

Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с mpox действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023. Он был отменен в связи со снижением заболеваемости.

Mpox - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго. По данным ВОЗ, вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер.

Обычно коэффициент летальности при вспышках mpox составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

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