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ВОЗ сообщила, что доля варианта EG.5 коронавируса в мире превысила 33%

ВОЗ сообщила, что доля варианта EG.5 коронавируса в мире превысила 33% За неделю с 4 по 10 сентября вариант EG.5 коронавируса был обнаружен в 33,6% образцов биоматериала.
Здоровье
2 октября 2023 г. 22:46
ВОЗ сообщила, что доля варианта EG.5 коронавируса в мире превысила 33%

За неделю с 4 по 10 сентября вариант EG.5 коронавируса был обнаружен в 33,6% образцов биоматериала.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно сведениям, поступившим в международную систему геномониторинга GISAID, EG.5 особенно быстро распространяется в мире, увеличивая отрыв от вариантов XBB.1.5 и XBB.1.16, которые, как и он, включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в группу "вариантов, представляющих интерес (VOI).

По состоянию на 13 августа EG.5 присутствовал в 57 странах.

Распространенность в мире двух других вариантов из группы VOI снижается. У XBB.1.5 она уменьшилась с 13 августа по 10 сентября, по имеющимся в GISAID данным, с 12% до 8,6%, а у XBB.1.16 - с 23,5% до 18,9%.

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