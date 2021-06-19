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ВОЗ сообщил о завершении эпидемии лихорадки Эбола в Гвинее

ВОЗ сообщил о завершении эпидемии лихорадки Эбола в Гвинее Вспышка в Гвинее лихорадки Эбола, продолжавшаяся почти четыре месяца, завершилась в субботу.
Здоровье
19 июня 2021 г. 16:14

Вспышка в Гвинее лихорадки Эбола, продолжавшаяся почти четыре месяца, завершилась в субботу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Гвинее Альфред Ки-Зербо.

"Я официально объявляю о завершении в Гвинее второй эпидемии Эболы", - цитирует его агентство Agence France-Presse (AFP). Ки-Зербо выступил на пресс-конференции в регионе Нзерекоре на юго-востоке страны, который стал эпицентром распространения инфекции, приведшей к заражению 16 человек и смерти 12.

Правительство Гвинеи сообщило, что в нынешнем году первый случай болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), был зафиксирован у медсестры, которая скончалась 28 января. Власти 14 февраля объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола на юго-востоке Гвинеи. При поддержке ВОЗ в стране с 23 февраля была начата вакцинация населения от вируса Эбола.

Гвинея стала второй страной Африки, где в текущем году произошла и закончилась вспышка вируса Эбола. В начале мая вспышка лихорадки Эбола завершилась на востоке Демократической Республики Конго. Она продолжалась около трех месяцев. В ее ходе 12 человек заболели БВВЭ, шестеро скончались. В настоящее время на Африканском континенте нет ни одной вспышки лихорадки Эбола.

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