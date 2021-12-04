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ВОЗ: Сообщений о летальных исходах из-за "омикрона" пока не поступало

ВОЗ: Сообщений о летальных исходах из-за "омикрона" пока не поступало Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не располагает данными о летальных исходах из-за нового штамма коронавируса "омикрон".
Здоровье
4 декабря 2021 г. 07:43
ВОЗ: Сообщений о летальных исходах из-за омикрона пока не поступало

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не располагает данными о летальных исходах из-за нового штамма коронавируса "омикрон".

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, отвечая на пресс-конференции в Женеве на вопрос корреспондента агентства "Анадолу".

Исследования на предмет заразности "омикрона", а также возможного серьезного течения болезни после заражения именно этим штаммом коронавируса продолжаются, сказал Линдмайер.

Представитель организации также прокомментировал последовавшие друг за другом заявления компаний Moderna и BioNTech-Pfizer "о новой вакцине против "омикрон".

ВОЗ настоятельно рекомендует, чтобы производители вакцин заранее готовились, в том числе к замене нынешней вакцины, продолжил он.

"Это лучше, чем ждать тревожных звонков", - подчеркнул Линдмайер.

По его словам, на данном этапе необходимо время, чтобы разобраться с эффективностью имеющихся вакцин против этого вируса.

После сбора и анализа данных все встанет на свои места, уверены в ВОЗ.

"Полный анализ ситуации с "омикроном" займет время. Когда штамм только появился, в ВОЗ говорили о 2-3 неделях", - напомнил он.

Линдмайер добавил, что на сегодняшний день преобладающим штаммом COVID-19 с показателем 90 процентов остается "Дельта".

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Версия на азербайджанском языке ÜST: "Omikron”a qarşı vaksinlərin effektivliyi üçün vaxt lazımdır

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