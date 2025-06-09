ВОЗ сохранила режим чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что вспышка оспы по-прежнему сохраняет статус чрезвычайной ситуации.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что вспышка оспы по-прежнему сохраняет статус чрезвычайной ситуации.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на пересмотренный набор рекомендаций организации.

Режим ЧС был объявлен 14 августа из-за массового распространения заболевания mpox (новое наименование оспы обезьян - ред.). По словам главы ВОЗ, проблема распространения оспы обезьян требует принятия скоординированных мер реагирования «странами и партнерами.

В ноябре прошлого года гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мировое здравоохранение продолжает оставаться в режиме чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян.

При этом в ВОЗ уточняли, что оспа не станет новым коронавирусом и не потребует карантина. Также нет необходимости в массовой вакцинации.