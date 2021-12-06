ВОЗ: Смертность от малярии возросла из-за перебоев с лекарствами на фоне пандемии

Перебои в поставках лекарств и лечении малярии в течение 2020 года из-за пандемии коронавируса COVID-19 привели к значительному росту количества летальных исходов от малярии.

Перебои в поставках лекарств и лечении малярии в течение 2020 года из-за пандемии коронавируса COVID-19 привели к значительному росту количества летальных исходов от малярии.

Об этом передает Report со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), касающийся ситуации вокруг малярии.

В прошлом году в мире выявили 241 млн случаев заражения малярией и 627 тыс. смертей. Около 50 тыс. смертей в 2020 году "связаны с перебоями в предоставлении профилактики, диагностики и лечении малярии во время пандемии".

Отмечается, что на африканские страны приходятся 95% случаев малярии и 96% смертей от нее. При этом примерно 80% смертей зафиксированы среди детей возрастом до 5 лет.

Малярия является инфекционным заболеванием, которое передается человеку при укусе комаров. При малярии возникает лихорадка, озноб, а также анемия.