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ВОЗ: Заболеваемость и смертность от кори в Афганистане выросла за неделю на 18%

ВОЗ: Заболеваемость и смертность от кори в Афганистане выросла за неделю на 18% Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность резким увеличением числа случаев кори в Афганистане.
Здоровье
11 февраля 2022 г. 21:01
ВОЗ: Заболеваемость и смертность от кори в Афганистане выросла за неделю на 18%

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность резким увеличением числа случаев кори в Афганистане.

Как передает Report, об этом на брифинге в Женеве заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

По его словам, заболеваемость и смертность от этой болезни выросли в стране на 18% в течение недели с 24 по 30 января и на 40% - с 31 января по 6 февраля.

"Корь - эндемическое заболевание в Афганистане. После периода низкого распространения в 2019 и 2020 годах число случаев кори выросло с конца июля 2021 года во всех провинциях. При этом наиболее высокие темпы были зафиксированы за последние четыре недели", - отметил Линдмайер.

С 1 января 2020 года по 29 января 2021-го было зарегистрировано 35 319 случаев заболевания с подозрениями на корь и 156 летальных исходов. Лабораторным путем болезнь была подтверждена у 3 221 человека: причем 91% заболевших и 97% умерших - это дети в возрасте до пяти лет. "Хотя число смертей относительно невелико, быстрый рост числа заболевших в январе 2022 года предполагает, что число смертей резко увеличится в ближайшие недели", - подчеркнул Линдмайер.

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