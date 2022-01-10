ВОЗ: Сложная ситуация из-за штамма "омикрон" сохранится еще три месяца

Следующие три месяца будут сложными из-за вспышки штамма "омикрон", но ее конец близок.

Следующие три месяца будут сложными из-за вспышки штамма "омикрон", но ее конец близок.

Об этом передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил спецпредставитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро.

По его словам, помимо "омикрона" могут появиться и другие варианты, так как вирус продолжает развиваться.

Он также выразил беспокойство насчет того, что если службы здравоохранения Западной Европы справляются с затруднениями, то медучреждения в других странах мира уже перегружены.

"Ни в одной стране нет возможности для введения серьезных ограничений, особенно в бедных странах, но сложности будут лишь в ближайшие три месяца", - отметил Набарро.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 307,9 млн случаев заражения коронавирусом и более 5,5 млн смертей от последствий заболевания.