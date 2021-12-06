ВОЗ: Штамм "омикрон" может вскоре получить более широкое распространение в Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что от нового штамма коронавируса «омикрон» не умер еще ни один человек. В настоящее время штамм обнаружен в 38 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что от нового штамма коронавируса «омикрон» не умер еще ни один человек. В настоящее время штамм обнаружен в 38 странах.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail .

В ВОЗ предупредили, что на то, чтобы понять, насколько заразен этот вариант коронавируса, могут уйти недели. Также ученым предстоит определить, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания и насколько эффективны против него существующие лекарства и вакцины.

Отмечается, что организация не получала сообщений о смертях, вызванных «омикроном». При этом из-за активного распространения нового варианта вируса ученые предполагают, что "омикрон" может вызвать более половины новых случаев COVID-19 в Европе в следующие несколько месяцев.

Штамм коронавируса, получивший во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре текущего года на юге Африки. Согласно мнению экспертов, он может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса.