ВОЗ: Штамм "дельта" может стать доминирующим вариантом COVID-19 в мире

Штамм "дельта" в ближайшее время может стать доминирующим вариантом COVID-19 в мире.

Штамм "дельта" в ближайшее время может стать доминирующим вариантом COVID-19 в мире.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила на брифинге в понедельник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Вариант "дельта" на данный момент выявлен в более чем 140 странах мира. И мы знаем, что у него повышенный уровень заразности, выше, чем у других вариантов, вызывающих озабоченность. Мы ожидаем, что он станет доминирующим штаммом, который распространяется по всему миру, если еще не стал им", - сказала она.