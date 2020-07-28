ВОЗ: Cезон не влияет на передачу коронавируса

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что сезонный характер коронавируса на данный момент не подтвержден.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что сезонный характер коронавируса на данный момент не подтвержден.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что высокая скорость распространения инфекции наблюдается в странах, находящихся как в Северном, так и Южном полушарии.

"Сезон, видимо, не влияет на передачу вируса", — произнесла Харрис на брифинге в Женеве.

Она подчеркнула, что гораздо больше на распространение COVID-19 влияет низкое соблюдение социальной дистанции и скопления людей.

Харрис заключила, что нынешнюю фазу коронавируса стоит считать первой, в будущем же вероятна "одна большая волна", которая будет "то увеличиваться, то несколько снижаться".