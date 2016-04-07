ВОЗ: Сахарный диабет в 2030 году станет 7-й ведущей причиной смерти

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня отмечается Всемирный день здоровья. Начиная с 1950 года Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля и посвящается различным вопросам.

Как сообщает Report, каждый год темой Всемирного дня здоровья становится приоритетная для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проблема.

В этом году Всемирный день здоровья будет посвящен вопросам профилактики и лечения сахарного диабета. Лозунгом дня станет "Будь активен, питайся правильно, следуй медицинским рекомендациям, победи сахарный диабет".

Для информации, в Европе около 64 млн. человек страдают сахарным диабетом, который ежегодно становится причиной смерти тысячи людей. По подсчетам, можно предотвратить до 20% случаев сахарного диабета 2-го типа.

Новый глобальный доклад по сахарному диабету в этом году совпадает со Всемирным днем здоровья. Темой Всемирного дня здоровья в этом году станет борьба с сахарным диабетом, который по подсчетам станет 7-й ведущей причиной смерти к 2030 году. Доклад рассказывает об осложнениях сахарного диабета и пропагандирует сильные системы здравоохранения для обеспечения усовершенствованного контроля, усиления профилактических мер и т.д.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб отметила, что в мире высокие показатели сахарного диабета не наблюдаются, однако в некоторых странах региона сахарным диабетом страдает около 14% населения. Она также заявила, что факторы риска сахарного диабета тесно связаны с факторами риска других неинфекционных заболеваний.

Отметим, что Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году ВОЗ. За время, прошедшее с того исторического момента, членами ВОЗ стали 193 государства мира.