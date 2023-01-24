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ВОЗ: С начала декабря растет смертность от COVID-19

ВОЗ: С начала декабря растет смертность от COVID-19 Смертность от COVID-19 растет с начала декабря.
Здоровье
24 января 2023 г. 20:50
ВОЗ: С начала декабря растет смертность от COVID-19

Смертность от COVID-19 растет с начала декабря прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"С начала декабря растет число еженедельных сообщений о смерти от COVID-19. В целом за последние восемь недель умерли более 170 тысяч человек", - сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус сообщил, что на этой неделе на очередное заседание соберется комитет по чрезвычайному положению в мировом здравоохранении, связанному с коронавирусом.

Экспертам предстоит решить, продолжает ли пандемия оставаться чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. "Не предвосхищая рекомендации комитета, я остаюсь очень обеспокоенным нынешним положением во многих странах и растущим числом смертей", - констатировал глава ВОЗ.

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