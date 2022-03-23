ВОЗ: Риск заражения сохранится до окончания глобальной кампании вакцинации

Опасность резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в мире сохранится до тех пор, пока не будет обеспечен широкий охват прививками.

Опасность резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в мире сохранится до тех пор, пока не будет обеспечен широкий охват прививками.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, подтвердивший, что целью ВОЗ остается достижение уровня вакцинации в 70% во всех странах к середине 2022 года.

"Цель ВОЗ по-прежнему состоит в том, чтобы к середине этого года вакцинировать 70% жителей во всех странах", - сказал он, добавив, что приоритет следует отдать иммунизации работников здравоохранения, пожилых людей и "других групп риска". По словам гендиректора, на настоящий момент "треть населения планеты остается невакцинированной".

"Пока мы не достигнем высокого охвата вакцинацией, мы продолжим сталкиваться с риском резкого роста инфицирования и появлением новых вариантов коронавируса, которые избегают воздействия вакцины", - констатировал глава ВОЗ.

Гебрейесус напомнил, что в мире продолжается "рост числа случаев COVID-19", который обусловлен "широкими вспышками в Азии и новой волной в Европе". При этом несколько стран сталкиваются сейчас "с самым высоким уровнем смертности за все время с начала пандемии". Это происходит ввиду "скорости распространения омикрон-варианта", а также из-за "повышенного риска смерти среди тех, кто не привит, особенно среди пожилых людей", резюмировал гендиректор.