О нас
Аудио новости

ВОЗ: Риск заражения сохранится до окончания глобальной кампании вакцинации

ВОЗ: Риск заражения сохранится до окончания глобальной кампании вакцинации Опасность резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в мире сохранится до тех пор, пока не будет обеспечен широкий охват прививками.
Здоровье
23 марта 2022 г. 21:25
ВОЗ: Риск заражения сохранится до окончания глобальной кампании вакцинации

Опасность резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в мире сохранится до тех пор, пока не будет обеспечен широкий охват прививками.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, подтвердивший, что целью ВОЗ остается достижение уровня вакцинации в 70% во всех странах к середине 2022 года.

"Цель ВОЗ по-прежнему состоит в том, чтобы к середине этого года вакцинировать 70% жителей во всех странах", - сказал он, добавив, что приоритет следует отдать иммунизации работников здравоохранения, пожилых людей и "других групп риска". По словам гендиректора, на настоящий момент "треть населения планеты остается невакцинированной".

"Пока мы не достигнем высокого охвата вакцинацией, мы продолжим сталкиваться с риском резкого роста инфицирования и появлением новых вариантов коронавируса, которые избегают воздействия вакцины", - констатировал глава ВОЗ.

Гебрейесус напомнил, что в мире продолжается "рост числа случаев COVID-19", который обусловлен "широкими вспышками в Азии и новой волной в Европе". При этом несколько стран сталкиваются сейчас "с самым высоким уровнем смертности за все время с начала пандемии". Это происходит ввиду "скорости распространения омикрон-варианта", а также из-за "повышенного риска смерти среди тех, кто не привит, особенно среди пожилых людей", резюмировал гендиректор.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ÜST: Qlobal peyvənd kampaniyası başa çatana qədər yoluxma riski qalacaq

Экслюзивные новости

Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16
Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi