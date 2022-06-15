ВОЗ решила переименовать оспу обезьян

Всемирная организация здравоохранения ведет работу по переименованию вируса оспы обезьян (monkey pox), его ответвлений и вызываемого им заболевания, для этого налажено сотрудничество с экспертами со всего мира. Как передает Report со ссылкой на РБК, об эт

Всемирная организация здравоохранения ведет работу по переименованию вируса оспы обезьян (monkey pox), его ответвлений и вызываемого им заболевания, для этого налажено сотрудничество с экспертами со всего мира. Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил глава ВОЗ Теодор Аданом Гебрейесус на пресс-конференции.



"Мы сделаем объявление о новом названии как можно скорее. Глобальная вспышка оспы обезьян явно необычна и вызывает тревогу", — сказал он.



Представитель ВОЗ рассказал Bloomberg, что ведутся консультации с экспертами по ортопоксвирусам (семейству, к которому принадлежит оспа обезьян) по вопросу поиска более подходящего названия. Он отметил, что присвоение болезням имен "должно проходить с целью минимизации негативного воздействия" и не наносить ущерба любым группам, указав на несоответствие рекомендациям ВОЗ названий ряда болезней, среди которых свиной и птичий грипп.



ВОЗ не советует использовать в терминологиях инфекций названия животных, географических регионов, имена людей, культурные отсылки и другие понятия.



