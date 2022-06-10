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ВОЗ решила детальнее изучить историю возникновения COVID-19

ВОЗ решила детальнее изучить историю возникновения COVID-19 Экспертная группа, подготовленная ВОЗ, намерена провести доскональный анализ возникновения коронавируса.
Здоровье
10 июня 2022 г. 03:21
ВОЗ решила детальнее изучить историю возникновения COVID-19

Экспертная группа, подготовленная ВОЗ, намерена провести доскональный анализ возникновения коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP).

"Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, как COVID-19 распространился с самого начала, включая более подробный анализ возможности возникновения нештатной ситуации в лаборатории", - передает агентство слова экспертной группы.

АР напоминает, что в прошлом году в министерстве здравоохранения США заявляли о крайне малой возможности распространения COVID-19 среди людей из-за утечки из лаборатории.

"Основные данные, объясняющие возникновение пандемии, все еще отсутствуют. Ученые заявили, что группа открыта для любых научных доказательств, доступных для комплексного исследования всех разумных гипотез", - цитирует AP выдержки из доклада экспертной группы.

В докладе отмечается, что не исключен и вариант политизированной теории происхождения вируса.

Заражение коронавирусом COVID-19 впервые выявили в китайском городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года, затем он начал распространяться по всему миру. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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