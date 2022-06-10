ВОЗ решила детальнее изучить историю возникновения COVID-19

Экспертная группа, подготовленная ВОЗ, намерена провести доскональный анализ возникновения коронавируса.

Экспертная группа, подготовленная ВОЗ, намерена провести доскональный анализ возникновения коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP).

"Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, как COVID-19 распространился с самого начала, включая более подробный анализ возможности возникновения нештатной ситуации в лаборатории", - передает агентство слова экспертной группы.

АР напоминает, что в прошлом году в министерстве здравоохранения США заявляли о крайне малой возможности распространения COVID-19 среди людей из-за утечки из лаборатории.

"Основные данные, объясняющие возникновение пандемии, все еще отсутствуют. Ученые заявили, что группа открыта для любых научных доказательств, доступных для комплексного исследования всех разумных гипотез", - цитирует AP выдержки из доклада экспертной группы.

В докладе отмечается, что не исключен и вариант политизированной теории происхождения вируса.

Заражение коронавирусом COVID-19 впервые выявили в китайском городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года, затем он начал распространяться по всему миру. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.